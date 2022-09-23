الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي وزير الخارجية المغربي

الجمعة 23/سبتمبر/2022 - 01:59 ص

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمس الخميس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة العمل المشتركة، وأوجه تعزيز العلاقات في المجالات كافة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، كما تم مناقشة الخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الخليجية المغربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.