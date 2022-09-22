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الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عبد الله بن زايد يلتقي أمين عام "الناتو" في نيويورك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، ينس ستولتنبرج، التعاون بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وناقشا عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تجمعهما شراكة متميزة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى الحرص على تنمية التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

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