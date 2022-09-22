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الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأردن يؤكد أهمية الدور العربي لإنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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شدد الأردن على أهمية الدور العربي لإنهاء الأزمة السورية والوصول إلى حل سياسي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس في نيويورك، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأكد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود التي تستهدف إنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها وبما يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق ويحفظ أمنه ومصالحه، لافتًا إلى أهمية الدور العربي في هذه الجهود.

وبحث الصفدي والمقداد العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى.

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