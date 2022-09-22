العائدون من الموت.. كريم: أدمنت المخدرات وسرقت أهلي و"الصندوق أنقذني"

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 09:32 م

تقدم “البوابة نيوز”، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، برنامج “العائدون من الموت”، لترصد العديد من حكايات الأبطال المتعافين من الإدمان.

وقال "كريم"، أحد الشباب الذين تعافوا نهائيا من الإدمان٫ إنه أقبل على الادمان في سن مبكر من حياته، حيث كانت بدايته في الصف الأول الاعدادي، حيث بدأ معه الأمر بتدخين السجائر العادية، نظرا منه أن من يتناولون مثل هذه الأشياء مرآيين في المجتمع، الأمر الذي جعله يتدرج في الادمان بشكل كبير.

وأضاف “كريم”، أن المأساة التي كان يعيشها بسبب الادمان، كانت كفيلة بأن تجعله يقوم بسرقة أهله الذين يعيشون معه في المنزل، خاصة عقب وفاة والده، في هذه الأوقات وصل في الإدمان الى مراحل أكبر.

وأشار إلى أن والدته عانت معه الكثير خلال فترة الإدمان، حيث أنه كان على قناعة من داخله أنه لا يستطيع الاقلاع عن الادمان وتعاطي المخدرات، ولكن برؤية إعلان صندوق علاج الإدمان والتعاطي أقدم الشاب على الاتصال بهم كي يستطيع الإقلاع عن هذا الإدمان.

يتناول البرنامج الذي يذاع كل خميس على شاشة البوابة نيوز، حكايات مأساوية للعديد من الشباب والفتيات الذين وقعوا في شباك الإدمان، وعاشوا سنوات من الدمار، إلى أن سلكوا الطريق الصحيح في التخلص من الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان٫ يقدم الخدمة مجانية في جميع المحافظات، من خلال مراكز تابعة لوزارة التضامن، حيث يهدف إلى القضاء على ظاهرة الإدمان تماما، ومساعدة الشباب في أن يسلكوا الطريق الصحيح نحو النجاح.