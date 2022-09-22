"زراعة الشرقية" تنظم يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 06:19 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد البحوث الحقلية وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق بتنظيم يوم حصاد مكبر لحقل إرشادي مزروع بمحصول الذرة الشامية صنف هجين فردي 128 أبيض بحوض الملقة زمام كفر أبو كبير التابع لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بحضور الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية للذرة بالشرقية والدكتور علاء خليل رئيس قسم بحوث الذرة والدكتور أيمن سعفان وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمد فاروق مدير عام الإدارة الزراعية بأبو كبير وعدد من المزارعين ، مشيراً إلى أنه تم تقدير متوسط الإنتاجية للفدان بمعرفة مسئول العينات والتي وصلت إلى 34 أردب في الفدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية ومدارس بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف تعريفهم بأحدث طرق الزراعة والري وكيفية حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.