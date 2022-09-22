«عين الكاميرا».. جولة اليوم الخميس حول العالم

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 01:54 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الخميس.

الشعب الإيرانى يواصل احتجاجه:

المظاهرات على وفاة مهسا أميني تتواصل في طهران وعدة مدن إيرانية.. لأول مرة، تعبر النساء عن غضب عارم من خلال الظهور على الانترنت أثناء قص شعرهن أو حرق حجابهن، إحتجاجًا على وفاة الفتاة بدعوى أنها كانت تظهر خصلة من شعر رأسها، ذلك أن القانون فى إيران يلزم جميع النساء، أيًا كانت جنسيتهن أو ديانتهن بتغطية الشعر والرقبة تمامًا.. فى الصورة: نساء فى إحدى المظاهرات.

متظاهرون يشعلون النار خلال احتجاج على وفاة مهسا اميني، في طهران، إيران، 21 سبتمبر

إمرأة إيرانية تعيش في تركيا، أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول بتركيا بعد أن قصت شعرها خلال احتجاج على وفاة محسا أميني، التى ماتت عقب اعتقالها فى طهران بدعوى أنها لا ترتدى الحجاب كاملًا وفق سياسة الحجاب الجديدة الصارمة في البلاد.

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في مدينة لوكاستليه الفرنسية، تم اكتشاف جزيء ناتج عن مبيد الآفات عند مستويات أعلى بسبع مرات من القيمة الحدية التنظيمية.. مساء كل ثلاثاء وجمعة، يحتشد السكان فى ساحة دار البلدية ويفتحون صندوق السيارة ويحملون عبوات من زجاجات المياه. بسبب تلوث مياه الشرب في الحنفيات، يحصل السكان على حصتهم (ثلاث زجاجات يوميًا لكل شخص).. الصورة يوم الثلاثاء الماضى 20 سبتمبر في دار البلدية.

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