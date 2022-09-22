درة ناعية هشام سليم: رحل ابن الأصول المتواضع

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 12:05 م

بكلمات مؤثرة نعت درة الفنان هشام سليم الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشرت درة صورة للفنان الراحل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. أكاد لا أصدق.. رحل فتى أحلام الطفولة.. رحل الفنان الجميل التلقائي ابن الأصول المتواضع المتفرد الحقيقي دائم الشباب.. رحل الفنان هشام سليم.. بعد رحلة فنية من إمبراطورية ميم وعودة الابن الضال مرورا بعادل البدري في ليالي الحلمية وحمودة في شارع محمد علي ثم الكثير من الأدوار التقيت به في أحدها (اختفاء سعيد مهران) ولن أنسى ما قاله مرة ونحن نتحدث في الكواليس: اللي يحبك هيفضل يحبك ويحب كل ما تقدمين واللي مش بيحبك مش هيحبك مهما عملتي فركزي مع اللي بيحبك.. وأقول له الآن نحن نحبك ولن ننساك.. الله يرحم هشام سليم ويجعل مثواه الجنّة يا رب".

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

ومن أبرز أفلامه فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة وفيلم أرض الأحلام وكريستال ويا دنيا يا غرامى”، كما شارك فى مسرحية شارع محمد على ومسلسل ليالى الحلمية والراية البيضا و مسلسل “ومازال النيل يجري”.