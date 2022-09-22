"القاهرة السينمائي" ينعى الفنان هشام سليم

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 12:25 م

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، الفنان هشام سليم الذي رحل عن الحياة اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا صحفيا جاء فيه: "فقدت السينما العربية ممثلا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها، حيث توفي الفنان الكبير هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما إثر إصابته بمرض السرطان، عرف سليم طريق الأضواء طفلا وصبيا في فيلمي "إمبراطورية ميم"و"عودة الابن الضال" ثم أكمل مشواره السينمائي منذ نهاية السبعينات وعلى مدار أربعين عاما، مقدما العديد من الأفلام المهمة من بينها "اغتيال مدرسة" و"الهجامة" و"كريستال" و"أرض الأحلام" ويادنيا يا غرامي" و"العاصفة" و"كلام في الحب" و"الناظر"، كما تألق في العديد من المسلسلات التلفزيونية في مقدمتها بالطبع "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" بجانب المسرحية الشهيرة "شارع محمد علي"، وينعى الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان الفنان الكبير ولأسرته وجمهوره خالص العزاء".

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

ومن أبرز أفلامه فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة وفيلم أرض الأحلام وكريستال ويا دنيا يا غرامى ”كما شارك فى مسرحية شارع محمد على ومسلسل ليالى الحلمية والراية البيضا ومسلسل “ومازال النيل يجري”.