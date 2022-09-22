اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 10:48 ص

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسة النقدية هذا العام، ويتبقى لها اجتماعان في 3 نوفمبر 2022، و22 ديسمبر 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في آخر اجتماعتها يوم 18 أغسطس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.

وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث حول التحركات المتوقعة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم مابين التثبيت أو الرفع بواقع 1%.