وداعاً الولد الشقي .. وفاة الفنان هشام صالح سليم عن عمر 64 عاما بعد صراع مع المرض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 10:24 ص

توفى منذ قليل الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .. ومن المقرر تشييع الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وُلد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 يناير عام 1958م، إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرًا التمثيل ومجال الفن، وتخرج من معهد السياحة والفنادق عام 1981م، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

بعد أن أنهى هشام سليم دراسته في الخارج عاد إلى مصر وعمل في التمثيل، وبدأت مسيرته الفنية من فيلم «إمبراطورية ميم» التي قدم خلالها دور الولد الشقي من بطولة الفنان أحمد مظهر وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

توالت الأعمال الفنية للفنان الكبير هشام سليم، وقدم باقة من الأفلام السينمائية منها «أريد حلاً، عودة الأبن الضال، الناظر، لا تسألني من أنا، يا دنيا ياغرامي»، وعدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها «ليالي الحلمية، هجمة مرتدة، الراية البيضا، حرب الجواسيس، في أيد أمينة، لقاء على الهواء».

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان هشام سليم هو مسلسل «هجمة مرتدة» والذي يتناول احد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض «سيف ودينا» سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة في العالم»

مسلسل «هجمة مرتدة» من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار، من بطولة أحمد عز وهند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، احمد فؤاد سليم.