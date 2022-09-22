بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 04:31 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 50.7 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة، ليصل إلى مستوى 7497.87 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 149.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 44.2 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11028 صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس، بنسبة 1.13 في المئة، مايعادل 64.7 نقطة ليبلغ مستوى 5637.95 نقطة، من خلال تداول 87.7 مليون سهم عبر 4482 صفقة، بقيمة 10.15 ملايين دينار كما انخفض مؤشر السوق الأول 46.19 نقطة ليصل إلى مستوى 8387.08 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.55 في المئة، من خلال تداول 61.4 مليون سهم، عبر 6546 صفقة بقيمة 34 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 84.5 نقطة، ليبلغ مستوى 5807.71 نقاط، بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المئة، من خلال تداول 73.2 مليون سهم عبر 3352 صفقة، بقيمة 9.2 ملايين دينار.