مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 02:23 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 42.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11461.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 118 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.