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الخميس 22 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.62% ، ما يعادل 255 نقطة، ليصل عند مستوى 40965 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.077.630 سهماً، تمثّل أسهم 340 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 207 شركات، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية