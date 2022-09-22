الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 02:21 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.62% ، ما يعادل 255 نقطة، ليصل عند مستوى 40965 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.077.630 سهماً، تمثّل أسهم 340 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 207 شركات، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.