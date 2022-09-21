بعد الفيدرالى الأمريكي..مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 09:59 م

قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، على خلفية قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وقرر مصرف الإمارات رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة الواحدة بـ75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% اعتبارا من غد الخميس.

ويأتي القرار، بحسب مستند على موقع البنك، إثر رفع الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس.

رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.