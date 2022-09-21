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الأربعاء 21 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد الفيدرالى الأمريكي..مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة

مصرف الإمارات
مصرف الإمارات
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قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، على خلفية قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وقرر مصرف الإمارات رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة الواحدة بـ75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% اعتبارا من غد الخميس.

ويأتي القرار، بحسب مستند على موقع البنك، إثر رفع الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس.

رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.

 

 

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