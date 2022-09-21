المعهد القومى للأورام يطلق أول حملة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الرئة

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 09:26 م

أطلق المعهد القومى للأورام، أول حملة للتوعية والاكتشاف المبكر لأورام الرئة، تحت شعار "النفس حياة"، وذلك لمدة ثلاثة أيام بمنطقة روضة السيدة زينب بالقاهرة، والتى بدأت أمس الثلاثاء بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وقال عميد المعهد القومى للأورام، الدكتور محمد عبد المعطى، إن المعهد ينظم حملة توعية والكشف المبكر لأورام الجهاز التنفسي والصدر بالتعاون مع محافظة القاهرة، الهدف منها التوعية بمخاطر سرطان الرئة والعوامل المسببة له وأهمها التدخين وكيفية الاقلاع عن التدخين.

وأضاف أن، هذه الحملات هى جزء من دور المعهد، الذى يحاول أن يصل للمرضى الذين لا يسعون للكشف المبكر، مشيرًا إلى أن المعهد بدأ الحملة بمحافظة القاهرة، وسيعمل على الوصول إلى باقى محافظات الجمهورية.

من جهتها قالت الدكتورة علا خورشيد رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومى للأورام ورئيس الحملة: إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المصابين بأورام الرئة، اضافة إلى أن 80% من المصابين بأورام الرئة تبدأ العلاج فى مراحل متأخرة، وهو مايجعل علاجهم أصعب، ولذلك تهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن أورام الرئة ليكون فرص علاج المرضى أسهل ويصلون لمرحلة الشفاء التام.

وأوضحت أن هدف الحملة، بجانب الكشف المبكر، الإقلاع عن التدخين لأنه المسبب الرئيسي للمرض، فالتدخين هو المسبب الرئيسى لـ 80% من إصابات أورام الرئة، ولذلك تعمل الحملة على التوعية بضرورة الاقلاع عن التدخين.

وأشارت إلى، أنهم اكتشفو أن 50% من السيدات المصابات بأورام الرئة غير مدخنات، ما يعنى أن التدخين السلبى له تأثير خطير على الاصابة بهذا النوع من الأورام، لذا تضم الحملة عيادات للاقلاع عن التدخين.

وأضافت أن الحملة جهزت 5 عيادات للكشف المبكر عن أورام الرئة لعلاج من يظهر اصابتهم بالمرض، على مدار ثلاثة أيام وتحويل المرضى لعلاجهم بالمعهد.

وأشارت إلى علامات الإصابة بأورام الرئة، مثل، كحة مستمرة، بصاق مدمم، انخفاض الوزن، نهجان شديد.

وعن سبب اختيار منطقة روضة السيدة لإطلاق الحملة، قالت إن: المكان به عدد كبير من المدخنين، إضافة إلى أن الكثير منهم كان يعمل بالمدابغ والتى بها مواد مسببة لسرطان الرئة، إضافة إلى أنهم لن يذهبو للكشف إلا متأخرًا.

‎وقالت الدكتورة رنا حمدى نائب مدير مستشفيات المعهد القومى للأورام، ومنسق الحملة: إن المدخن الشره سوف يحول فورًا لعمل آشعة مقطعيه علي الصدر بدون تكلفه.

‎وأشارالدكتور طارق خيري وكيل المعهد، إلى وجود وحدة الكشف المبكر بالمعهد القومى للأورام والتي تمتلك أكثر من برنامج توعوي لأنواع الأورام المختلفة، مثل برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدى، وأورام الجهاز التناسلي للنساء وأهمهم سرطان عنق الرحم، وأورام البروستاتا، وأورام الجهاز الهضمى، وأورام الأطفال.

وقال الدكتور وائل صفوت استشارى الباطنة العامة، واستشارى الإقلاع عن التدخين، إن سرطان الرئة أحد أنواع السرطانات الخطيرة التى لا يوجد لها توعية كافية، مضيفا أن المعهد يقوم بحملة التوعية والكشف المبكر، بالتعاون أيضًا مع صندوق مكافحة الادمان لمساعدة من لديه أى نوع من أنواع الادمان سواء مخدرات أو تدخين، مشددا على خطورة التدخين وأنه المسبب الرئيسي لأورام الرئة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الإدمان، شارك فى الحملة بتقديم خدمات متعددة من برامج وقائية للأسر والشباب والأطفال، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات، وساهم أيضًا في تقديم خدمات الرعاية العلاجية لمرضي الإدمان من خلال استقبال المرضي وتحويلهم للعلاج بالمجان وفي سرية تامة.