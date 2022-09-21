بعد الفائدة الأمريكية.. مصرف قطر المركزي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 09:13 م

قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 بالمئة وفائدة الإيداع إلى 3.75 بالمئة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 بالمئة.

جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.