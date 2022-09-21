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الأربعاء 21 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك الكويت المركزى يرفع أسعار الفائدة 0.25%

البنك المركزي الكويتى
البنك المركزي الكويتى
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قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارا من من يوم غد الخميس، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل في أسعار التدخل يهدف لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

 

وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في السوق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

جاء ذلك بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.

وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس/أذار الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، و75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

 

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