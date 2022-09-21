طلاب الجامعات الخاصة يناشدون وزير النقل للحصول على اشتراكات المترو

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 09:02 م

تلقت “البوابة نيوز”، شكاوى من أولياء أمور وطلاب الجامعات والمعاهد الخاصة، يناشدون وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس هيئة مترو الأنفاق، للحصول على تخفيضات باشتراكات مترو الأنفاق، ومساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية في هذ الأمر.

وبحسب الشكاوى، فان العديد من طلاب الجامعات الخاصة، لديهم نفس الأعباء الاقتصادية التى تواجه باقى الطلاب فى الجامعات الحكومية، وأن العديد من الأسر اضطرت للاستدانة والحصول على قروض، لالحاق ابنائهم في الجامعات الخاصة، لذا فأن توفير مثل هذه الاشتراكات يخفف عبء على الأسرة التى تحملت تكاليف الجامعة، نظرا لعدم قبول ابنائهم فى الجامعات والمعاهد الحكومية.

وكان عدد من الطلاب تقدموا بطلبات لمكتبة الاشتراكات في المترو، إلا أنها قُبلت بالرفض. يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي للجامعات والمعاهد 2022 - 2023، حيث تقرر أن يبدأ السبت أول أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا تنتهي في 5 يناير 2023.