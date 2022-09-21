قبل قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 05:45 م

ارتفع سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء قبل ساعات من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي قرارة الحاسم بشأن تحديد سعر الفائدة على الدولار .

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.49 جنيهًا للشراء، 19.52 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 19.37 جنيهًا للشراء، 19.47 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.43 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.45 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.37 جنيه للشراء. 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.