محمد لطفي ينضم لفريق عمل "رمضان كريم 2"

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 04:17 م

انضم الفنان محمد لطفي لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وذلك بعد 5 سنوات من تقديم جزءه الأول.

ونشر المنتج أحمد السبكي صورة برفقة محمد لطفي أثناء تعاقده معه داخل مكتبه على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلأ:"انضمام #محمد_لطفي لمسلسل #رمضان_كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان ٢٠٢٣ إنتاج: أحمد السبكي تأليف: أحمد عبد الله إخراج: سامح عبد العزيز".

ويشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة، بين نجوم الجزء الأول وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام من نجوم الحارة الشعبية ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد لطفي، الدرامية كان مسلسل "دايماً عامر، مع النجم مصطفى شعبان، والذي عرض في رمضان الماضي 2022 .