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الأربعاء 21 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات. 
ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

بورصة السعودية ارتفاع