أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات.
ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.