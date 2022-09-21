مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 05:34 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات.

ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.