مؤشرَا بورصة البحرين يقفلان على تباين

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 05:57 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,935.65 نقطة بانخفاض قدره 0.71 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 676.55 نقطة بارتفاع قدره 1.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و922 ألفاً

و17 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و325 ألفاً و730 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 34 صفقة.