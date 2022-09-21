بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 12:27 ص

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.31%، بـ 12.212 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24% ليستقر عند 983,91 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.31% مسجِّلاً 910,53 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 30,78 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 633,32 مليار درهم مغربي.