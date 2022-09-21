أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.31%، بـ 12.212 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24% ليستقر عند 983,91 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.31% مسجِّلاً 910,53 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 30,78 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 633,32 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.31%، بـ 12.212 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.31%، بـ 12.212 نقطة.