بريطانيا تساهم بنفس مقدار دعمها لأوكرانيا في 2023

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 11:18 م

أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن رئيسة الوزراء "ليز تروس" ستستغل زيارتها إلى نيويورك هذا الأسبوع لترسيخ التزام المملكة المتحدة بأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها فضلا عن الإعلان عن تقديم المملكة المتحدة دعما مماثلا أو أزيد من الدعم العسكري القياسي لأوكرانيا العام الجاري في 2023.

وذكر البيان أن العالم شهد في الأسبوعين الماضيين لحظة مهمة في العملية العسكرية في أوكرانيا حيث تم تحرير أراض في شرق البلاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. وستشير رئيس الوزراء إلى هذا النجاح كدليل على ما يمكن أن يفعله الشعب الأوكراني بدعم من الديمقراطيات الشقيقة.

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء ستؤكد في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على التزام المملكة المتحدة طويل الأمد تجاه أوكرانيا دون تهاون في الدعم العسكري والإنساني والسياسي للبلاد.

وتعد المملكة المتحدة بالفعل ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022. ودلالت 27 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2015، وفي العام الماضي قدمت لندن ​​مئات الصواريخ وخمسة أنظمة دفاع جوي و120 مركبة مدرعة وأكثر من 200 ألف قطعة من المعدات العسكرية غير الفتاكة.