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الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

غياب الدوليين عن تدريبات الزمالك

غياب الدوليين عن تدريبات الزمالك

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، كذلك منتخب تونس.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح بسبب الإنضمام لمعكسر سبتمبر الخاص بالمنتخب الوطني الأول، استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر الجاري .

كذلك يغيب عن التدريبات حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الإنضمام لمعسكر نسور قرطاج.

وفي نفس الإطار يغيب اللاعب الشاب محمد طارق بسبب الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقام حاليا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

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