غياب الدوليين عن تدريبات الزمالك

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 09:48 م

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، كذلك منتخب تونس.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح بسبب الإنضمام لمعكسر سبتمبر الخاص بالمنتخب الوطني الأول، استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر الجاري .

كذلك يغيب عن التدريبات حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الإنضمام لمعسكر نسور قرطاج.

وفي نفس الإطار يغيب اللاعب الشاب محمد طارق بسبب الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقام حاليا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.