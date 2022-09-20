الإسماعيلي يعلن وصول جاريدو لتولي المهمة الفنية للفريق

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 05:33 م

كشفت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موعد وصول الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعاقد النادي الإسماعيلي، رسميًا مع الإسباني جاريدو، لبدء مهمته مع الدراويش والذي سيمتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وأوضحت نانسي القاضي، أن جاريدو وجهازه المعاون، سيصلون اليوم الثلاثاء، لتوقيع العقود، على أن يبدأ مهمته مع الفريق غدًا الأربعاء.

وأشارت إلى أن جاريدو، سيصطحب معه مساعد أول أسباني ومدرب أحمال إسباني الجنسية، بينما سيكون مدرب حراس المرمى من المغرب، بينما الأقرب فوزي جمال لتولي المدرب العام، وحسني عبد ربه، مديرًا للكرة.