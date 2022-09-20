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الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يعلن وصول جاريدو لتولي المهمة الفنية للفريق

جاريدو مدرب الإسماعيلي
جاريدو مدرب الإسماعيلي الجديد
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كشفت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موعد وصول الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعاقد النادي الإسماعيلي، رسميًا مع الإسباني جاريدو، لبدء مهمته مع الدراويش والذي سيمتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وأوضحت نانسي القاضي، أن جاريدو وجهازه المعاون، سيصلون اليوم الثلاثاء، لتوقيع العقود، على أن يبدأ مهمته مع الفريق غدًا الأربعاء.

وأشارت إلى أن جاريدو، سيصطحب معه مساعد أول أسباني ومدرب أحمال إسباني الجنسية، بينما سيكون مدرب حراس المرمى من المغرب، بينما الأقرب فوزي جمال لتولي المدرب العام، وحسني عبد ربه، مديرًا للكرة.

خوان كارلوس جاريدو نادي الإسماعيلي نانسي القاضي