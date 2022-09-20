وفاء عامر تتصدر محركات البحث على جوجل بعد ظهورها في "واحد من الناس"

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 05:02 م

تصدرت حلقة وفاء عامر أمس الاثنين، محركات البحث جوجل بعد أن حلت ضيفة في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة الحياة ، حيث صرحت بالكثير من الأمور خلال لقائها خاصة حول العديد من الأسرار والكواليس الفنية وإليكم أبرز تصريحاتها:

وفاء عامر وإخواتها الخمسة:

وتحدثت وفاء عامر عن حياتها الخاصة وعلاقاتها بوالدتها وأخواتها البنات قائلة:انا كبيرة العيلة والعمدة بتاعت البيت ،ومليش أخ ولد وانا أكبر أخواتي،كا لازم أكون الست والراجل.

وتابعت وفاء عامر: "احئ 5 بنات أنا أكبرهم ثم نجلاء وهالة وداليا والأخيرة أيتن، ووالدتى بنتى الكبيرة، وبعتبرهم كلهم ولادى؛ لأن المسؤولية كانت عليا منذ كنت صغيرة، ووالدى عودنى أذاكرلهم وأعملهم كل حاجة".

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن المشهد الجريء المسرب الذي جمعها بالفنان محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، بجانب الكشف عن خلافها مع الفنانة درة بسبب الأسماء على تتر العمل.

وقالت وفاء عامر خلال لقائها ضمن برنامج واحد من الناس، إنها تعترض على شيء ضد مبادئها، معلقةً: برفض أي حاجة ضد مبادئي، وأنا منذ 15 عاما أدواري متغيرة بشكل كبير.

دورها في مسلسل ناصر مع محمد رمضان

وعن المشهد المسرب الذي جمعها بالفنان محمد رمضان، أوضحت أنها قامت بتمثيله في الساعة السادسة صباحًا وقرأت السيناريو المشهد بشكل سريع دون تركيز وهو مشهد مضاف، ولا أعرف كيف تم تسريبه.

وتابعت وفاء عامر: فور الانتهاء من تصوير المشهد وأنا في سيارتي قمت بترك رسالة إلى الأستاذ جمال العدل، وكان نايم وفور ستيقاظه قال لي أنه سيشاهد المشهد ولو هناك أي ملاحظات أو إخلال بالسياق الدرامي سيحذف.

وتابعت وفاء: بالفعل تم حذف المشهد ولا أعرف حتي الآن كيف تم تسريبه، ووقت تصوير المشهد لم أفهم المقصود من الكلمة التي قيلت ولا احب أن اسمعها أو يتم تفسيرها مرة أخرى.

خلاف درة ووفاء عامر

وعن خلافها مع الفنانة درة بسبب وضع الأسماء علي تتر المسلسل، ردت وفاء عامر: أنا لا أدخل في خلاف مع أحد بالعكس، درة قدمت أداء متميزا مؤخرًا في حلقات زي القمر، ولكن مسألة وضع الأسماء على التتر، أنا كنت أرى أني لي تاريخ فني أكبر منها.

وأضافت وفاء عامر: درة كانت قد مضت ووافقت على المشاركة في العمل قبلي، وجهات نظر مختلفة لي ولها، والعمل كان فرصة لي ولها علي مسار البطولة واتصالحنا بعد ذلك والأمر اختلاف في وجهات النظر.

يذكر آخر أعمال الفنانة وفاء عامر ويذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني السابق لعام 2022 في ثلاثة أعمال، أبرزها:

مسلسل "بيت الشدة" مع أحمد وفيق، وفاء عامر، وإيهاب فهمي ومها أحمد ومحسن منصور وأحمد التهامي تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.