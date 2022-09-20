بنك القاهرة ينظم يوماً تطوعياً لتنظيف مياه النيل بالقناطر

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 02:44 م

نظم بنك القاهرة يوماً تطوعياً لتنظيف مياه النيل بالقناطر الخيرية وذلك احتفالا باليوم العالمي للنظافة World Cleanup Day والمقرر له يوم 17 سبتمبر من كل عام وذلك في إطار مبادرة bGreen والتي أطلقها البنك خلال عام 2020 للحفاظ على البيئة وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي بين المواطنين.

تم تنظيم اليوم التطوعى بمشاركة نحو 250 متطوع من موظفى البنك وطلاب الجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية وجامعة ESLSCA وشركة ديكسلون، هذا ويواصل بنك القاهرة عقد شراكات عديدة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بنشر الوعى البيئى بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة فى مجال الإستدامة البيئية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

طارق فايد: الاهتمام بالبيئة مكوناً أساسياً لإستراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعي

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن محور الاهتمام بالبيئة يعد مكوناً أساسياً لإستراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعي مما دفعنا لإطلاق مبادرتنا bGreen خلال عام 2020 والتي تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعى البيئي بين مختلف الشرائح، موضحاً أنه تم إطلاق العديد من المشروعات البيئية ضمن المبادرة ومن أبرزها مشروعات تنظيف الشواطئ ومشروعات إعادة تدوير المخلفات ونشر الوعى البيئي بين طلاب المدارس، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

هايدى النحاس: التحدى الأكبر الذى يواجهنا جميعاً هو تغيير ثقافة الإعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام

وقالت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة "إن التحدى الأكبر الذى يواجهنا جميعاً هو تغيير ثقافة الإعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام لما تمثله من ضرراً بالغاً على المنظومة البيئية، وإستبدالها بالمنتجات الصديقة للبيئة، وفى هذا الإطار حرص بنك القاهرة على إطلاق العديد من المشروعات التى تستهدف الحفاظ على البيئة ونشر الوعى البيئى بين المواطنين لمواجهة التحديات البيئية التى يشهدها العالم ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه على هامش فعاليات اليوم التطوعى تم تنظيم ندوات توعية للمشاركين بأهمية الحفاظ على البيئة لرفع درجة الوعى للحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الإستخدام.