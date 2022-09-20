محافظ أسيوط: إزالة 49 حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 12:25 م

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 49 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية خلال حملات بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مؤكداً على استمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة، حيث إن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات تتم خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى في أول الشهر الجاري على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ أسيوط أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 49 حالة على إجمالي مساحة 895 متر مباني بإشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب بالتنسيق مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وبالتعاون مع مديرية الأمن وجهات الولاية ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري وشريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية لافتاً إلى تلقيه تقريراً يومياً بهذا الشأن.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.