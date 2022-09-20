"الشربيني الثقافي" يكرم الناقد محمد السيد إسماعيل الخميس المقبل

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 12:09 م

يقيم ملتقى الشربيني الثقافى، الخميس المقبل، حفل تكريم للناقد والمبدع محمد السيد اسماعيل، والذي يعد أحد الأعضاء المؤسسين للملتقى، الذي انطلق فى أكتوبر عام ٢٠٢٠ ، وعلى مدى عامين ناقش العديد من القضايا الساخنة مجتمعيا وإنسانيًا وثقافيًا، من بينها الإبداع وهل هو متنفس بديل لموت السياسة وخنق العمل الجماهيري، ومصير نهر النيل وهل سيظل يجري أم سيكف عن الجريان، ولماذا أصبحت الندالة ظاهرة عميقة فى مجتمعنا، والاحتفال بمئوية القائد التاريخي لليسار المصري خالد محيي الدين .

وعلى صعيد الإبداع قدم الملتقى أمسيات شعرية خاصة لمسيرة الشاعر رفعت سلام، وأطلق جائزة باسمه (ما زالت متعثرة لأسباب تقنية) كما قدم لأول مرة قراءة فى سفر الثورة للشاعر. حسن طلب ..استضاف العديد من الشعراء فى كل مكان فى امسيات شعرية عديدة ، كما ناقش العديد من الروايات مثل رواية ٣ ورقات لمنال الشربيني ..وكتب سر مصر لمحمد هزاع ..وشعرية شوقى لمحمد السيد إسماعيل، كما استضاف الكاتبين الكبيرين نبيل عبد الفتاح ، الذي حاضر عن "ملامح عصر العاديين الرقمى" وهى الندوة الحاشدة التى أقبل عليها كتاب ومثقفون بأعداد كبيرة ، وحازت ندوة عمار على حسن حول الأدب والتصوف على اهتمامات الكثير من المبدعين وحضرها أيضا جمهور حاشد.

وتنطلق فعاليات حفل التكريم فى السادسة والنصف مساء الخميس بحضور أركان الملتقى وأعضائه، وسوف يشارك فى الحديث عن الدكتور محمد إسماعيل نبيل عبد الفتاح، ومحمد عبد الباسط عيد ومسعود شومان ومحمد جاد هزاع ومجدي صالح ونبيل عمر وفؤاد مرسي ومجدي أبو الخير ومحمد فوزي حمزة وغيرهم .

كما ستلقى الشاعرة فاطمة هزاع نخبة من قصائدها الجديدة .