أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر
من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارريال.