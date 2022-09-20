مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 06:23 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر

من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.