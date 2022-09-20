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الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر
من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

بورصة السعودية انخفاض