بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 03:49 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.2%، بـ12.174,71 نقطة.

فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28% ليستقر عند 981,51 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.07% مسجِّلاً 907,68 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67,5 مليون درهم مغربي.