أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.2%، بـ12.174,71 نقطة.
فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28% ليستقر عند 981,51 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.07% مسجِّلاً 907,68 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67,5 مليون درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.2%، بـ12.174,71 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.2%، بـ12.174,71 نقطة.