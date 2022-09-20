أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57227 شفي منها 53992 حالة وتوفي 3163 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.