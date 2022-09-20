كورونا في سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 12:58 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57227 شفي منها 53992 حالة وتوفي 3163 حالة.