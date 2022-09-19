نيمار وهالاند يتصدران اللاعبين الأكثر مساهمة فى الأهداف بالدوريات الكبرى

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 10:20 م

تألق العديد من اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، وساهموا بأهدافهم وتمريراتهم الحاسمة في مساعدة أنديتهم على احتلال مراكز متقدمة فى جدول ترتيب الدورى.

نيمار

وتصدر النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان القائمة بعدما ساهم فى 15 هدفا فى الدورى الفرنسى فى 8 مباريات، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين، وحل اللاعب فى المركز الأول فى ترتيب هدافى الدورى الفرنسى.

وانتشرت شائعات فى الصيف الماضى حول نية إدارة النادى الفرنسى للتخلص من اللاعب البرازيلى بسبب إصاباته المتعددة منذ انضمامه للفريق مقابل 222 مليون يورو وأيضا بسبب راتبه الكبير.

هالاند

وجاء فى المرتبة الثانية للاعبين الأكثر مساهمة فى الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى، النرويجى إرلينج هالاند الذى تألق مع مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى، حيث ساهم فى 12 هدفا فى 7 مباريات بينهم 11 هدفا وصناعة هدف.

وساهمت أهداف هالاند فى احتلال الفريق السماوى للمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر أرسنال.

ميسى

وحل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان فى المركز الثالث برصيد 11 هدفا فى 8 مباريات حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

ليفاندوفسكى

ثم جاء النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، لاعب برشلونة الإسبانى، والذى ساهم فى 10 أهداف فى 6 مباريات فقط، حيث سجل 8 أهداف وصنع اثنين آخرين، وحل فى المركز الأول فى ترتيب الدورى الإسبانى.

وتعاقد برشلونة مع البولندى فى الصيف الماضى قادما من بايرن ميونخ الألمانى الذى توج معه بـ 19 لقبا، بواقع 8 ألقاب للدوري الألمانى، و3 لبطولة كأس ألمانيا و5 للسوبر المحلي، ولقب وحيد لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بيكر

وجاء فى المركز الخامس، الهولندى شيرالدو بيكر، جناح يونيون برلين، والذى ساهم فى 10 أهداف فى 7 مباريات، حيث سجل 6 وصنع 4 آخرين، وساهمت أهدافه فى تصدر فريقه جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 17 نقطة، كما تصدر اللاعب جدول هدافى الدورى الألمانى.