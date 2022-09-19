«عين الكاميرا».. جولة اليوم الأثنين حول العالم

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 05:56 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022.

موكب الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا يتقدم إلى الأمام، إلى وستمنستر أبي في لندن، 19 سبتمبر 2022

المزارع الفلسطيني سلمان النباهين ينظف أرضية فسيفساء اكتشفها في مزرعته تعود إلى العصر البيزنطي، بحسب مسؤولين، وسط قطاع غزة، 18 سبتمبر.

أحد المشاركين يشغل آلة طيران ذاتية الصنع خلال مسابقة في تايتشونج، بتايوان، 18 سبتمبر.

عوانس الزولو يقدمون القصب إلى ملك الأمازولو ميسوزولو كازويليثيني (وسط) خلال احتفال (رقصة القصب) السنوي في قصر إنيوكيني الملكي في ولاية كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا، 17 سبتمبر.

الإيطالي نيكولا كارارو والفرنسى لورنزو فيلون المشاركان فى سباق موتو 3، وقعا أثناء سباق أراجون للدراجات النارية الكبرى في حلبة موتور لاند أراجون، في ألكانيز، إسبانيا، 17 سبتمبر.

فرقة مكسيكية تتنافس خلال نهائي بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في في صوفيا، بلغاريا، 18 سبتمبر.

بالونات الهواء الساخن تنتشر في سماء الصباح الباكر بعد إقلاعها بالقرب من بيرد إن هاند، بنسلفانيا، 18 سبتمبر.

حرف Z، رمز الجيش الروسي، فوجىء به المارة على جدار الكاتدرائية في برشلونة في برشلونة، إسبانيا، 17 سبتمبر.

القوارب مثبتة في غابات المانجروف مع اقتراب العاصفة الاستوائية فيونا في كابو روجو، بورتوريكو، 17 سبتمبر.

مخطط عام لإنشاء نفق بحر البلطيق الذى لا يزال يواجه مشاكل فى التمويل. مشروع البنية التحتية الطموح يحتاج إلى نحو عشرة مليارات يورو على الأقل. تكاد تكون الدنمارك هي الدولة المهتمة بإنجازه. على الجانب الألماني، يتقدم العمل ببطء شديد لدرجة أن النفق المزمع أن تمر القطارات عبره فى عام 2029 معرض للخطر. تم تأسيس مجلس دول بحر البلطيق في 5 مارس عام 1992م في مدينة كوبنهاجن (الدنمارك) أثناء عقد مؤتمر وزراء الخارجية لدول بحر البلطيق. ويضم المجلس 11 دولة، وهي ألمانيا والدنمارك ولاتفيا ولتوانيا واستونيا والنرويج وبولندا وروسيا وفنلندا والسويد وأيسلندا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، ناهيك عن دول تحمل صفة عضو مراقب في المجلس مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

محمية طبيعية بين ولايتي سالزبورج وتيرول الفيدراليتين بالنمسا.. يثور الكثير من الجدل فى البلاد حول التخطيط لبناء منتجع فاخر تحت اسم «سيكس سينسز» ويضم العديد من الفيلات والشقق والفنادق فى هذا المكان بحلول نهاية عام 2024.

زوار مهرجان أكتوبر يحتشدون، على مساحة تبلغ 42 هكتارًا، فى كرنفال شعبي معروف يقام كل عام، في ميونيخ بألمانيا، ويبدأ يوم السبت الأول من النصف الثاني من شهر سبتمبر ظهرًا، وينتهي في يوم أول أحد من شهر أكتوبر، وبالتالي يستمر من ستة عشر إلى ثمانية عشر يومًا.

بسبب الأمطار المستمرة، ظلت العديد من الألعاب فارغة تقريبًا فى المهرجان الشعبى المقام فى ميونخ بألمانيا.

«الأحد الخالي من السيارات».. تقليد يقام كل عام في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يتمتع السكان بروكسل بلحظات ممتعة فالعائلات تقود عربات الأطفال في الشوارع التى تمتلىء بمستخدمى السكوتر، وراكبى الدراجات والمشاة.. يقام الحدث في يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر من كل عام في 19 بلدية في المدينة، ويتم إغلاق الطرق أمام مرور السيارات اعتبارًا من الساعة 09.30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

طائر جبلي يحلق فوق الجبال المغطاة بالثلوج في النرويج.. هذه الصورة التى التقطها النرويجى إرليند هاربرج، فازت بالجائزة الكبرى في أكبر مسابقة تصوير للطيور في العالم، والتي تلقت أكثر من 20000 مشاركة من جميع أنحاء العالم.