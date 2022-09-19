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الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني

بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الاثنين/ أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني، مؤكدا السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير.
وقال بايدن،حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، إن الأمريكيين سيدافعون عن تايوان في حال حدوث هجوم غير مسبوق، مشددا على أنه لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها.
يشار إلى أنه عام 1958، قاومت تايوان الهجوم الصيني بدعم من الولايات المتحدة، التي أرسلت عتادا عسكريا مثل صواريخ سايدويندر المتقدمة المضادة للطائرات، مما أعطى الجزيرة حينها ميزة تكنولوجية.
 

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