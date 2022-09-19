بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 05:43 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتهاعلى انخفاض مؤشرها العام بمقدار 19.7 نقطة، ليبلغ مستوى 7586.48 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.26%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 125.5 مليون سهم عبر تنفيذ 7669 صفقة نقدية بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 10.6 نقاط ليبلغ مستوى 5772.22 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 % من خلال تداول 69.17 مليون سهم عبر تنفيذ 2963 صفقة نقدية بقيمة 8.9 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 8459.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 %، من خلال تداول 56.3 مليون سهم عبر 4706 صفقات بقيمة 36.2 مليون دينار كويتي.