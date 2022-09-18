أسعار العملات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 10:16 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار الأمريكي 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.24 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 20.20 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.48 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.76 جنيه للشراء و2.78 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 62.63 جنيه للشراء و63.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.27 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.