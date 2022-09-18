كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 07:33 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء17 دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57216 شفيت منها 53971 حالة وتوفيت 3163 حالة.