ضبط 180 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بشرم الشيخ.. صور

السبت 17/سبتمبر/2022 - 09:39 م

تواصلت اليوم السبت، الحملات المكثفة لقسم التفتيش علي اللحوم ومصنعاتها بمديرية الطب البيطري بجنوب سيناء بالاشتراك مع مباحث التموين ومكتب تموين شرم الشيخ وجهاز حماية المستهلك

أسفرت الحملات عن ضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر وتسليمها للنيابة المختصة.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز": إن قسم التفتيش تمكن من ضبط ما يزيد عن ١٨٠ كيلو من اللحوم والدواجن الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحرير المحاضر وتسليمها للنيابة المختصة، مشيرة إلى أن قسم التفتيش علي اللحوم ومصنعاتها سيستمر في القيام بالحملات طوال الفترة المقبلة في جميع مدن المحافظة لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك.

ضمت الحملة كلا من : الدكتور إبراهيم المتولي، قسم التفتيش علي اللحوم بمدينة شرم الشيخ، و رمضان عبدالرحمن، رئيس مكتب تموين شرم الشيخ، و عبدالراضي محمود جهاز حماية المستهلك ،وأشرف علي عمل اللجنة العميد عادل الإمام رئيس مباحث التموين بجنوب سيناء.