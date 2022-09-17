جنيهان زيادة .. تعرف على أسعار الذهب اليوم

السبت 17/سبتمبر/2022 - 06:44 م

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، زيادة جنيهان في سعر جرام عيار 21 مقابل بأسعار أول أمس الخميس، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، ما قيمته 1112 جنيها للبيع و1116 جنيه للشراء، غير شامل أسعار المصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن سوق لآخر.

وفي المقابل سجل عيار 18 ما قيمته 953 جنيه للبيع، مقابل 957 للشراء، وسجل عيار 24 للبيع 1271 جنيها للجرام الواحد، مقابل 1275 جنيه للشراء، فيما بلغ قيمة الذهب عيار 22 للبيع 1165 جنيها، مقابل 1169 جنيها للشراء.

وسجل عيار 14 والمعروف بالذهب الشعبي، سعر 741 جنيها للبيع و744 للشراء.

أما الأونصة فقد بلغت قيمتها اليوم، في التعاملات الصباحية 39 الفا و453 جنيها للبيع، أما سعر الشراء فبلغت 39 ألفا و595 جنيها.

وبلغت قيمة الجنيه الذهب، سعر اليوم 8880 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 8912 جنيها.

عيار 24 نحو 1271 جنيها للبيع و1275 جنيها للشراء

عيار 22 نحو 1165 جنيه للبيع و1169 جنيها للشراء

عيار 21 نحو 1112 جنيها للبيع و1116 جنيها للشراء

عيار 18 نحو 953 جنيها للبيع و957 جنيها للشراء

عيار 14 نحو 741 جنيها للبيع و844 جنيها للشراء

الجنيه الذهب نحو 8896 جنيها للبيع و8928 جنيها للشراء

الأونصة 39524 للشراء و1275429 للبيع

سعر الكيلو الذهب للبيع 1270857 جنيها للبيع و1275429 جنيها للشراء