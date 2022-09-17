المصرف المتحد يصل بمحفظة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل إلى 2 مليار جنيه

السبت 17/سبتمبر/2022 - 01:41 م

اعلن المصرف المتحد وصول محفظة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل لديه حتي سبتمبر 2022 الي 2 مليار جنيه. وبذلك يكون المصرف المتحد ثامن اكبر ممول لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالسوق المصري وفقا لتقرير صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واعرب المصرف ان التوسع في التمويل العقاري يعد احد آليات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي العشوائيات فضلا عن اهميته في تحريك السوق من خلال توفير وحدات مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل. فضلا عن اهمية زيادة النشاط العقاري يؤدي الي تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

واوضح المصرف في بيانه ان استهداف الطبقة المتوسطة الدخل بوحدات عقارية مهم جدا خاصة ان هذه الطبقة لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية. هذا بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

هذا ويولي المصرف المتحد اهمية كبيرة بتطبيقات الرقمية مما لها من اثر كبير علي سرعه انجاز الاعمال لخدمه عملاء التمويل العقارى وذلك من خلال عملية تحصيل الاقساط من اكثر من 225 ماكينه صراف الى منتشرة بجميع محافظات الجمهوريه فضلا عن سلسلة فروع المصرف المتحد ال68 كذلك امكانية اجراء تحويل للمرتبات او التحول من بنك اخر دون الحاجه الى التواجد بالفروع.

ساعد المصرف المتحد في هذا السياق بنيته التحتيه التي مكنته من العمل علي مستوي جميع محافظات مصر خاصة الاماكن التي لا يوجد بها فروع للمصرف المتحد.

هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يقدم خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لعدد 12 الف عميل. وذلك في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري لتمويل وحدات سكنية لاسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل الي 30 سنة.

كما يضع المصرف المتحد ضمن اولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل. كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.

وتاتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد في 8 من محافظات الصعيد وهم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.