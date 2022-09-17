بنك أبوظبي التجاري يتعاون مع «السويدي اليكتريك» لدعم التعليم الفني لذوي الهمم

السبت 17/سبتمبر/2022 - 01:41 م

وقع بنك أبوظبي التجاري مصر بروتوكول مع مؤسسة السويدي اليكتريك وبدعم من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لإطلاق أول فصل للتعليم الفني والتدريب المهني لذوي الهمم من خلال أكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المزدوج (3 سنوات)، والتى تمنح طلبة الأكاديمية شهادة دبلوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي اطار هذا البروتوكول، يقوم البنك بتقديم الرعاية المالية لعدد من الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية للإلتحاق والدراسة بأكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المزدوج بفرع الأكاديمية بالعاشر من رمضان وذلك للدراسة والتخصص بمجال فني ملابس جاهزة وذلك لمدة ثلاث أعوام دراسية بدايةً من العام الدراسي 2022/2023.

وتم توقيع البروتوكول بمقر مؤسسة السويدي اليكتريك ، وقام بالتوقيع من جانب بنك أبوظبي التجاري إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للبنك ومن جانب مؤسسة السويدي اليكتريك، المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي كما شهد التوقيع من جانب EBRD خالد حمزة، مدير مكتب مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفي حضور عدد من كبار المدراء من كافة المؤسسات المشاركة.

إيهاب السويركي: نعمل على خلق تأثير مستدام في المجتمع من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق شمول مالي حقيقي

وفى هذا السياق قال إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر : "نعمل على خلق تأثير مستدام في المجتمع من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق شمول مالي حقيقي وذلك تنفيذاً لرؤية البنك لصالح ذوي الهمم. ويركز البنك على تطوير بيئة أكثر إستدامة بشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة لعملائنا ومساهمينا وموظفينا ومجتمعنا على المدى القصير والطويل بما يتوافق مع أهداف الدولة ضمن رؤية مصر 2030 و أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة."

وأضاف السويركي :" نؤمن في أبوظبي التجاري مصر بأهمية جودة التعليم والمساواة بين الجميع وانطلاقًا من رؤية البنك للشمول المالي عبر التمكين ، يسعدنا اليوم شراكتنا مع مؤسسة السويدي اليكتريك جزء من مجموعة السويدي العريقة وذلك لإتاحة لأول مرة فرص للتعليم الفني لتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة ورفع مهاراتهم من خلال الدراسة النظرية والتدريب العملي بالاتساق مع إحتياجات سوق العمل مما سيكون له انعكاس إيجابي على خلق فرص عمل لدعم الصناعات المختلفة وإستقرار المجتمع ونموه". وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك، استكمالاً للمنحة التعليمية التي أطلقها مؤخراً أبوظبي التجاري للتعليم الجامعي لذوي الهمم. وفي نفس السياق، كان البنك قد أطلق باقة "ارادة" بمزايا بنكية وغير بنكية مخصصة لذوي الهمم وعلى رأسها قرض بفائدة منخفضة لدعم إحتياجاتهم".

ويضيف المهندس أحمد السويدي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي اليكتريك: "نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع بنك أبوظبي التجاري ،البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، شركة هاواوي و شركة بشارة للأزياء لتوفير فرص تعليم عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية ويأتي هذا التعاون لدعم الدمج لأصحاب القدرات الخاصة لأول مرة فى أكاديمية السويدي الفنية مما يحقق مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص للجميع دون التمييز. سوف يقوم بنك أبوظبي التجاري برعاية عدد 22 طالب وطالبة فى تخصص الملابس الجاهزة لمدة 3 سنوات. و أضاف أن أكاديمية السويدي الفنية تسعى دائما الى تطوير التعليم الفني فى مصر من خلال عقد شراكات مع كبرى الجهات لسد الفجوة بين التعليم الفني وسوق العمل وتوفير فرص توظيفية متميزة لخريجينا”.

وصرح خالد حمزة ، مدير مكتب مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "يمتد تمكين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص ليشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث نعمل بشكل استباقي مع المؤسسات العملاء لدينا لتحسين سياسات وممارسات الموارد البشرية الخاصة بهم من أجل تنشيط وجذب المزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحفيز مشاركتهم. نحن نعمل مع المؤسسات من خلال توفير التدريب للاندماج الكامل لهذه الفئة من الموظفين"

يقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التمويل اللازم لتعيين نخبة من الاستشاريين والخبراء لرصد احتياجات وتقديم الدعم الفني لمجموعة من اثنان وعشرون طالب وطالبة من ذوي القدرات الخاصة وايضا لتصميم واستحداث مناهج تعليمية ملائمة للدارسين بأكاديمية السويدي الفنية.