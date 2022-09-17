مشاركة ناجحة لمبادرة «رواد النيل» في معرض صحاري 2022

السبت 17/سبتمبر/2022 - 01:06 م

شاركت مبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في فعاليات الدورة الـ 34 من المعرض الدولي " صحاري" الذي يعد أكبر معرض زراعي دولي في إفريقيا والشرق الأوسط شاركت فيه أكثر من 150 شركة من 20 دولة، وأقيم بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 11 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن مشاركة المبادرة في فعاليات معرض " صحاري" تأتي في إطار حرص المبادرة على دعم القطاع الزراعي في مصر كواحد من القطاعات الاستراتيجية للدولة، كما تعكس المشاركة إهتمام المبادرة بالمساهمة في تيسير تنفيذ رؤية مصر 2030 بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 4.5 مليون فدان.

وأضافت أن المبادرة شاركت في المعرض من خلال منصة أجروجيت التابعة للمبادرة واكاديمية البحث العلمي والتي تساعد المشروعات الزراعية على استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الإرشاد الزراعي والتي تركز حاليا على المحاصيل والانشطة الاستراتيجية ذات العائد والانتاجية المرتفعة خاصة في الأراضي الجديدة المستصلحة.

وأوضحت أن المعرض كان أيضا فرصة جيدة لمشاركة عدد من الشركات الناشئة العاملة في المجال الزراعي والمحتضنة من قبل المبادرة، والتي طرحت أحدث الإبتكارات في مجال تكنولوجيا الزراعة والتصنيع الزراعي خاصة في مجال تجميع الألبان، بما يعمل على تطوير وتحسين طرق التجميع والتحول الرقمي. كما طرحت ابتكار تطبيق للزراعة الذكية والذي يعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وصور الاقمار الصناعية لتخطيط الري وادارة الانتاج.

وشهد جناح مبادرة رواد النيل بمعرض صحاري إقبالا كبيرا من من الخبراء والمستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المجال الزراعي للتعرف على خدمات منصة أجروجيت مصر، وهي أحد مشاريع المبادرة التي يجري تنفيذها بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي وبالدعم الأكاديمي من كلية الزراعة - جامعة الفيوم.

وتعد "أجروجيت مصر " مِنصة تعليمية ومهنية متخصصة في نشر المعرفة الزراعية وتقديم الاستشارات الزراعية والاقتصادية والتسويقية من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين وذلك لدعم أصحاب المشاريع الزراعية في جميع أنحاء مصر، سواء المحاصيل الزراعية أو تربية الطيور والأسماك والثروة الحيوانية، كما تقدم الاستشارات المتخصصة لتطوير المشاريع الزراعية والتغلب على معوقات الاستثمار الزراعي، كما تعمل كحلقة ربط بين المزارعين والمستثمرين الزراعيين والجهات الأخرى.

واستعرض جناح مبادرة رواد النيل بمعرض صحاي الخدمات التي تقدمها المبادرة بدعم من البنك المركزي المصري، ودورها في إثراء عالم ريادة الأعمال في مصر من خلال العديد من المشروعات التي تخدم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها المبادرة ومنها مركز خدمات تطوير الأعمال الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تزويدهم بخدمات غير مالية لتحسين بيئة عملهم.