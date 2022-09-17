المشدد 3 سنوات لـ17متهما بأحداث قسم العرب

السبت 17/سبتمبر/2022 - 12:17 م

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، ب السجن المشدد ٣ سنوات لـ ١٧ متهما والحبس ٦ اشهر ل ٣ متهمين من عناصر الإخوان في القضيه لمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.