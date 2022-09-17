قضت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، ب السجن المشدد ٣ سنوات لـ ١٧ متهما والحبس ٦ اشهر ل ٣ متهمين من عناصر الإخوان في القضيه لمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".
وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
المشدد 3 سنوات لـ17متهما بأحداث قسم العرب
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، ب السجن المشدد ٣ سنوات لـ ١٧ متهما والحبس ٦ اشهر ل ٣ متهمين من عناصر الإخوان في القضيه لمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".