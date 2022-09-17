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السبت 17 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية  بداية تعاملات اليوم السبت، بحسب البنك المركزي المصري نظرا لاجازة البنوك.

بالنسبة للعملات الأجنبية، سجل الدولار  19.18 جنيهًا للشراء و 19.44 جنيهًا للبيع ،  و سعر اليورو إلى 19.5395 جنيهًا للشراء، 19.6249 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني الى 22.5444 جنيهًا للشراء، 22.6417 جنيهًا للبيع.

وسجل اليوان الصيني سعر 2.78 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 20.2428 جنيهًا للشراء، 20.3253 للبيع ،  وسعر 100 ين اليابانى 13.5302 جنيهًا للشراء، 13.5868 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، سجل سعر الريال السعودي ال 5.1377 جنيهًا للشراء، 5.1602 جنيهًا للبيع، وسعر الدينار الكويتى. 62.6311 جنيهًا للشراء، 62.9001جنيها للبيع، وسعر الدرهم الإماراتى5.23 جنيهًا للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

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