ارتفاع جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 06:07 م

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الخميس في السوق المحلى بنحو جنيهان وسط ارتفاعها عالميا وترقب الأسواق لقرار الفيدرالى الأمريكي الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب اليوم

سجلت سعر عيار 14 نحو 743 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 نحو 955 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 نحو 1114 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 نحو 1273 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8912 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرار لليوم الثاني على التوالى، على الرغم من هبوط الأسعار بالأسواق العالمية لأدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، بفعل صعود الدولار وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع، حيث عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع التوقعات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

تراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1686 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.61%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.