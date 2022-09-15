ياسمين عز تثير الجدل بصور قديمة

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 05:52 م

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج" عز الشباب" مؤشرات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك بسبب صور قديمة لها قبل شهرتها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وأرجعه البعض أنه مقارنة بين الوقت الحالي وصورها قديما وتساءلوا عن خضوعها لعملية تجميل نظرا لتغير ملامحها.

وكانت أخر تصريحات ياسمين عز حديثها عن الرجل المصري:" أكاد أجزم أن الرجل المصري أحن رجل على وجه الأرض، إحنا بطبعنا شعب طيب ورهيف الإحساس، طبيعي يكون حنين، مفتاح الرجل المصري معروف حاضر ونعم، هتمشي حياتك بحاضر ونعم هيطبطب ويدلع من هنا للصبح".

وعرفت الفنانة ياسمين عز بإثارتها للجدل من خلال برنامجها التر تقدمه حاليًا عبر قناة إم بي سي مصر بعنوان "كلام الناس"، حيث تستضيف الكثير من نجوم الفن والكرة والمشاهير، في حلقات ساخنة تخرج بها بتصريحات تجعلهم يتصدرون مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلالاتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها .