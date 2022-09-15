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الخميس 15 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

واصل الارتفاع.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار
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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة بنحو 5 قروش مع اقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وسجل الدولار أعلى سعر له في البنك المركزي بنحو 19.46 جنيها، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الأهلى اليونانى عند مستوى 19.31 جنيهًا للشراء، 19.37 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

19.39 جنيه للشراء، و19.45جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

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