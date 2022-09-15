«أبو ظبي الإسلامي» يطلق أحدث خدماته المصرفية «واصل» فى مصر والإمارات

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 03:39 م

أطلق مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" ADIB Egypt أحدث خدماته البنكية "واصل"، والتي صممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء المصرف من المصريين والإماراتيين المقيمين والمتواجدين في البلدين بما يعني الاستغناء عن عناء السفر واختصار المسافات من أجل عملائنا في مصر والإمارات.

وتمثل "واصل" نموذجًا للتكامل بين الدولتين؛ ووجهًا من أوجه التعاون المستمر بين مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر والإمارات لتقديم تجربة مصرفية متميزة ومبتكرة لأول مرة للعملاء في كلا الدولتين تحت شعار "قصرنا المسافات"، حيث تستهدف "واصل" بشكل أساسي توفير الراحة والأمان للعملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بإجراءات بسيطة.

وتقدم خدمة "واصل" الجديدة العديد من المزايا لعملائنا في البلدين؛ حيث يمكن للعميل فتح حسابه البنكي من مصر أو من الإمارات والتعامل عليه في أيٍ من البلدين بسهولة دون التفكير في عناء السفر أو في كيفية إجراء المعاملات المالية عند التنقل بين البلدين، ودون الحاجة إلى المستندات والإجراءات الروتينية المعتادة.

وتتيح "واصل" الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي في كل من مصر والإمارات وإمكانية إجراء المعاملات المالية والتمتع بكافة المنتجات المميزة، في أي فرع أو منطقة في البلدين ، كما تقدم هذه الخدمة معدلات عوائد متوقعة تنافسية على الودائع ومعدلات مميزة لمنتجات التمويل، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير بطاقة خصم "ماستركارد البلاتينية" بتصميم فريد، وإتاحة الدخول المجاني بلا حدود إلى الصالات الماسية في كافة فروع المصرف، وخدمة الاستقبال والمساعدة في المطار مع خدمة المساعد الشخصي (الكونسيرج) المجانية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

محمد على: "واصل" تلبي احتياجات العميل وتُمكنه من الحصول على خدمات أسهل وأسرع

من جانبه، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر": "تأتي خدمة "واصل" كخطوة جديدة من مصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر" لتحسين جودة المعاملات المصرفية كجزء من استراتيجيتنا لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة، بما يعمل على تلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات أسهل وأسرع لهم بما يتوافق مع رؤيتنا في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لعملائنا متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتطوير منتجات مصرفية موجهة لقطاعات مختلفة بما يواكب النمو الكبير في حجم المعاملات المالية"، كما يعكس إطلاق خدمة "واصل" التعاون المستمر بين مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر والإمارات.